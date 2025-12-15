Отключение света на 16 декабря: актуальные графики для всех областей Украины

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

В Украине продолжают действовать графики отключения света . В частности, 16 декабря электроэнергию будут выключать в столице и ряде других областей. Украинцев призывают продолжать экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает ДТЭК и местные облэнерго.

Графики отключения света в Киеве

В столице будут действовать 6 очередей отключения света. Электроэнергию будут выключать в следующем порядке:

Реклама

График отключения света в Киеве / © ДТЕК

График отключения света в Киеве / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области тоже будут действовать графики отключения . В частности, применят следующие очереди:

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

Графики отключения света в Киевской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине будут действовать следующие графики отключения :

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Сумской области

В Сумской области будут действовать следующие графики отключения :

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Запорожской области

Согласно команде НЭК «Укрэнерго», в целях стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 16 декабря по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Реклама

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 06:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Винницкой области

В Винницкие области будут действовать следующие графики отключения :

График отключения света в Винницкой области

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроэнергии :

Реклама

1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;

1.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;

2.2 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

3.1 06:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

3.2 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;

4.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;

5.2 02:00 - 04:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;

6.1 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00;

6.2 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00.

График отключения света в Харьковской области

В частности, дополнительные графики отключения света, по данным облэнерго, коснутся Богодуховского района электросетей в Харьковской области. 16 декабря ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся жители ряда населенных пунктов:

Богодухов (ул. Привокзальная Слободка);

Кручик (Залужанская, Зеленая, Лесная, Сосновая, Шевченко, Школьная, пер. Лесной, Школьный, Шевченко, Зеленый, Сосновый);

Павловка (Берегово, Высокое, Дубовое, Кооперативная, Луговая, Мира, Песчаная, Центральная, Школьная и ряд переулков);

Семенов Яр (Лесная, Константиновка, Солнечная);

Заброды (Центральная, пер. Полевой);

Шаровка (Лесная, Луговая, Санаторская, Сосновая, Центральная, Богдана Хмельницкого, Василия Емца, Николаевская, Николая Макаренко, Мира, Молодежная, Набережная, Победы, Света, Фиалковская, Школьная).

График отключения света в Житомирской области

На 16.12.2025г. по команде НЭК «Укрэнерго» будет применен :

с 00:00 до 06:00 -1,5 очереди

с 06:00 до 08:00 - 2,0 очереди

с 08:00 до 10:00 - 2,5 очереди

с 10:00 до 20:00 - 3,0 очереди

с 20:00 до 22:00 - 2,5 очереди

с 22:00 до 24:00 - 2,0 очередь

График отключения света в Кировоградской области

По состоянию на 20:38 15 декабря график на 16 декабря выглядел так:

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

График отключения света в Полтавской области

В связи с возникновением дефицита мощности в ОЭС Украины в результате обстрелов российской федерацией объектов энергетической инфраструктуры Украины, в Полтавской области будут применены графики ограничения потребления электрической мощности (ГОП) с 0:00 до 23:59 16 декабря 2025 в объеме 5 очередей:

Реклама

График отключения света в Полтавской области

Напомним, 16 декабря, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.

Также эксперт дал советы, как выжить в Украине без газа, света и воды.