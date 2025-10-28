Отключение света на 29 октября: где и когда не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН.ua

В среду, 29 октября, в отдельных регионах Украины снова примут меры ограничения потребления электроэнергии. Причина — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, нанесших значительный ущерб энергообъектам.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Ограничения будут действовать по следующему графику:

Графики почасовых отключений (ГПО). Применяться для бытовых потребителей с 08:00 до 22:00 с общим объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Это означает, что отключения будут происходить поочередно в соответствии с местными графиками.

Ограничение мощности (для индустрии). Для промышленных потребителей меры ограничения мощности будут действовать в течение большего периода — с 07:00 до 22:00.

«Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в Укрэнерго.

Энергетики также призывают граждан потреблять электроэнергию бережно после ее подачи по графику.

Напомним, в Украине для части областей 28 октября используются графики отключений света. Да, отключения электроэнергии ожидаются в Киеве и 10 областях.

На западе Украины риск масштабных отключений электроэнергии (блэкаута) самый низкий в отличие от восточных регионов. Лучшая ситуация ожидается в таких городах как Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь и Львов.