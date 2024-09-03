Отключение света на 3 сентября: "Укрэнерго" изменило график — как и когда будут отключаться

Графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях.

"Укрэнерго" обновило график отключения света на вторник, 3 сентября, в частности, будут изменены время применения и объем мероприятий.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Отключения будут применяться по следующему графику:

6:00 – 12:00 – две очереди отключений

12:00 – 16:00 – одна очередь отключений

16:00 – 24:00 – две очереди отключений

Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Напомним, энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский спрогнозировал, какими будут отключения света в ближайшее время.

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