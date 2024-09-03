Отключение света на 3 сентября: "Укрэнерго" изменило график — как и когда будут отключаться

Графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях.
"Укрэнерго" обновило график отключения света на вторник, 3 сентября, в частности, будут изменены время применения и объем мероприятий.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".
Отключения будут применяться по следующему графику:
- 6:00 – 12:00 – две очереди отключений
- 12:00 – 16:00 – одна очередь отключений
- 16:00 – 24:00 – две очереди отключений
Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.
Напомним, энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский спрогнозировал, какими будут отключения света в ближайшее время.
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