Отключение света на Днепропетровщине: какие графики будут применяться 2 ноября
В воскресенье, 2 ноября, в Днепропетровской области будут действовать стабилизационные графики отключений.
Появилась обновленная информация о графиках отключений в Днепропетровской области. Будут действовать стабилизационные ограничения.
Об этом написали в ДТЭК.
Как известно, из-за атак РФ на энергетику Украины ситуация в сети постоянно меняется.
"Днепропетровщина: графики отключений на 2 ноября", - говорится в сообщении.
В случае перемен жителей региона будут оперативно информировать в телеграмм-канале.
Раньше мы писали о том, какие графики сегодня будут действовать в Киевской области.
Так, в Киевской области 2 ноября будут применяться стабилизационные графики.
Если ситуация изменится, жителей области будут предупреждать дополнительно.