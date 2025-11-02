Отключение света на Днепропетровщине: какие графики будут применяться 2 ноября

Отключение света / © ТСН

Появилась обновленная информация о графиках отключений в Днепропетровской области. Будут действовать стабилизационные ограничения.

Об этом написали в ДТЭК.

Как известно, из-за атак РФ на энергетику Украины ситуация в сети постоянно меняется.

"Днепропетровщина: графики отключений на 2 ноября", - говорится в сообщении.

В случае перемен жителей региона будут оперативно информировать в телеграмм-канале.

Раньше мы писали о том, какие графики сегодня будут действовать в Киевской области.

Так, в Киевской области 2 ноября будут применяться стабилизационные графики.

Если ситуация изменится, жителей области будут предупреждать дополнительно.