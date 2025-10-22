- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 366
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света на Киевщине 23 октября: ДТЭК обнародовал графики
Компания ДТЭК опубликовала детальный график стабилизационных отключений электроэнергии для всех очередей Киевской области, которые будут действовать в течение 23 октября.
Компания ДТЭК обнародовала детальный график стабилизационных отключений электроэнергии , которые будут действовать на территории Киевской области в среду, 23 октября . Согласно графику, для некоторых очередей свет будет отсутствовать до 7,5 часов в течение суток.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Подробное расписание отключений: сколько часов не будет света
В сообщении ДТЭК приведено расписание для шести основных очередей (от 1 до 6), некоторые из которых имеют подгруппы. График демонстрирует, что в большинстве случаев свет будет отсутствовать дважды в день с разной продолжительностью.
Длительное отключение света 23 октября ожидает потребителей 5.1 и 5.2 очередей : общая продолжительность отсутствия электроэнергии для них составит 7,5 часов .
Полный график отключений на 23 октября:
1.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 и с 19:30 до 22:30 .
1.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 и с 19:30 до 23:00 .
2.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:30 и с 19:30 до 23:00 .
2.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 13:30 и с 19:30 до 23:00 .
3.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 17:00 .
3.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 12:30 до 17:00 .
4.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 10:00 и с 12:30 до 20:30 .
4.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 09:00 до 10:00 и с 12:30 до 20:30 .
5.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 .
5.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00 .
6.1 Очередь: свет будет отсутствовать с 07:00 до 13:30 и с 16:00 до 20:30 .
6.2 Очередь: свет будет отсутствовать с 07:00 до 13:30 и с 16:00 до 20:30 .
Важное предупреждение от ДТЭК
В компании подчеркнули, что графики могут быть изменены при изменении общей ситуации в энергосистеме.
«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь пожалуйста с родственниками и друзьями», — призвали в компании.
ДТЭК просит граждан следить за обновлениями и заранее готовиться к выключению электроэнергии.
Напомним, нынешней зимой цены на электроэнергию повышаться не будут и останутся неизменными. В правительстве заверили, что ситуация не изменится, по крайней мере, до конца отопительного сезона.