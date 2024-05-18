Отключение света на воскресенье, 19 мая: графики будут действовать только в двух областях

Причина возможных отключений – проведение аварийных работ из-за российской атаки 18 мая.
В воскресенье, 19 мая, аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей возможны только в Харьковской и Полтавской областях.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 19 мая, в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей в Полтавской и Харьковской областях. Причина — проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах после дроновых ударов 18 мая", — говорится в сообщении.
В других регионах отключения не прогнозируются, отметили в компании.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики рассказали, где 19 мая электроэнергии не будет.
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