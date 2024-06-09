Отключение света на воскресенье, 9 июня: важное заявление "Укрэнерго" и ДТЭК

Причина – снижение потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.

В воскресенье, 9 июня, отключение света в Украине не предусмотрено.

Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании "Укрэнерго".

"Сегодня, 9 июня, применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется. Причина – снижение потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС", – говорится в заявлении.

В компании отмечают, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет

сообщено дополнительно.

"Согласно обновленной информации от Укрэнерго, сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений. Помните, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Пожалуйста, потребляйте свет бережливо", — написали в ДТЭК.

Напомним, в правительстве рассказали, как в Украине пытаются стабилизировать ситуацию со светом после массированных атак страны-агрессорки.

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