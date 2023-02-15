Отключение света: НКРЭКУ изменила требования к облэнерго по информированию населения о графиках

Со вторника, 14 февраля, в Украине начали действовать новые правила информирования о графиках отключения света. Соответствующие решения приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Регулятор обязал операторов систем распределения обеспечить:

размещение на своем официальном вебсайте в сети Интернет информации о времени начала и окончания перерыва электропитания объекта потребителя с указанием, в том числе названий перерывов;

размещение актуальных графиков почасового отключения объектов потребителей;

адресное сообщение потребителей, предварительно прошедших авторизацию на соответствующих электронных сервисах, по их запросу об актуальной информации о соответствующем перерыве в электропитании.

Дополнительно определены требования к информации, которая должна содержаться в уведомлении о времени начала и ожидаемого окончания перерыва электропитания.

Кроме того, рекомендовано операторам систем осуществлять адресное сообщение потребителей о перерывах в электропитании в результате применения мер по ограничению потребления посредством средств электронной связи.

В НКРЭКУ отметили, что такое решение Регулятора должно способствовать большей осведомленности потребителей, а также обеспечению действенного контроля за соблюдением операторами систем распределения принципов социальной справедливости и недискриминации при осуществлении мер по ограничению электроснабжения потребителей.

Напомним, на этой неделе в областях не будут выключать электроэнергию. Энергетики будут производить измерения фактического потребления в каждой области.

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