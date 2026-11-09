Отключения света охватят часть Украины: какие графики введут 10 ноября

Отключения света

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Во вторник, 10 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут применять графики отключения света.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключения света в Украине — что известно

Согласно обнародованной информации, в зависимости от категории потребителей будут действовать такие ограничения:

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для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех остальных категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.

Причиной ограничений послужили последствия российских обстрелов энергообъектов. По данным компании, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные сети и вернуть свет в дома.

Точное расписание отключений по своему адресу можно узнать на сайтах местных облэнерго.

Отключения света в Украине — последние новости

Напомним, из-за новых российских ударов по энергетике на утро обесточены 12 областей Украины. Тяжелее всего на Днепропетровщине и Киевщине, где существенно повреждено оборудование.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вместо попыток одновременно вывести из строя всю энергосистему оккупанты целенаправленно атакуют трансформаторные подстанции, пытаясь отрезать от электроснабжения отдельные крупные города.

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