Отключение света отменили?: будут ли графики действовать сегодня вечером
В течение сегодняшнего дня ограничения будут применяться в два этапа.
На субботу, 11 апреля, в Украине вводились графики отключения света, но только на утро. В то же время обесточений на вечер не планируется.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
По предварительной информации «Укрэнерго», обесточения не запланированы на обед и вечер субботы. Впрочем, энергетики подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может измениться.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают НЭК.
Отметим, что сегодня графики ограничения мощности для промышленности действовали:
с 05:00 до 08:00
для всех категорий потребителей:
с 06:00 до 08:00
Напомним, в последние дни свет снова начали отключать по всей Украине. Хотя в регионах уже прекратили отапливаемый сезон, но ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за последствий массированных российских атак. В то же время, главная причина обесточивания — существенное похолодание, которое спровоцировало рост потребления электроэнергии.