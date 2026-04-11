Отключение света отменили?: будут ли графики действовать сегодня вечером

Отключение света. / © Associated Press

На субботу, 11 апреля, в Украине вводились графики отключения света, но только на утро. В то же время обесточений на вечер не планируется.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

По предварительной информации «Укрэнерго», обесточения не запланированы на обед и вечер субботы. Впрочем, энергетики подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают НЭК.

Отметим, что сегодня графики ограничения мощности для промышленности действовали:

с 05:00 до 08:00

для всех категорий потребителей:

с 06:00 до 08:00

Напомним, в последние дни свет снова начали отключать по всей Украине. Хотя в регионах уже прекратили отапливаемый сезон, но ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за последствий массированных российских атак. В то же время, главная причина обесточивания — существенное похолодание, которое спровоцировало рост потребления электроэнергии.