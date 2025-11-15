- Дата публикации
Отключение света по всей стране: "Укрэнерго" анонсировало объем ограничений на 16 ноября
Из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак России, в большинстве регионов Украины в течение всех суток 16 ноября будут применяться меры ограничения электропотребления.
В связи с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры, нанесенными массированными ракетно-дроновыми атаками России, «Укрэнерго» анонсировало отключение света в большинстве регионов Украины в воскресенье, 16 ноября. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей и будут действовать на протяжении всех суток.
Об этом сообщает "Укрэнерго" в своем официальном Telegram-канале.
В компании объяснили, что ограничения вводятся из-за необходимости сбалансировать энергосистему, пострадавшую от вражеских ударов. Графики будут действовать в течение 24 часов: с 00:00 до 23:59.
Плановые ограничения на 16 ноября:
Графики почасовых отключений: будут применяться для бытовых потребителей от 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 3,5 очередей .
Графики ограничения мощности: Применяются с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
«Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – отметила компания.
«Укрэнерго» подчеркнуло, что время и объем применения ограничений могут изменяться. Поэтому потребителям следует внимательно следить за официальной информацией, публикуемой местными облэнерго в их регионах.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывали в Укрэнерго.
Экономное использование электроэнергии помогает снизить нагрузку на поврежденную сеть и способствует ее сбалансированной работе.
