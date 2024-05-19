Отключение света по всей территории Украины: в "Укрэнерго" сообщили о графиках 20 мая

Графики отключения света задействуют с 18:00 до 24:00.

Завтра, 20 мая, в Украине запланировано отключение света для промышленных и бытовых потребителей. Графики будут действовать с 18:00 до 24:00.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Сегодня, 19 мая, аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных ожидают только Харьковщину и Полтавщину. Как ранее сообщал ТСН.ua, в этих областях продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах после дроновых ударов 18 мая.

Накануне в Минэнерго подтвердили графики отключений 19 мая.

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