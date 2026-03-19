Отключения света по всей Украине: какая ситуация в энергосистеме 19 марта

Из-за ударов РФ по энергетике без электроснабжения остаются потребители в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Также по всей Украине будут действовать ограничения для промышленности и график почасовых отключений для бытовых потребителей.

Об этом информирует Минэнерго.

Какая ситуация в энергосистеме

В Украине продолжаются работы по ликвидации последствий очередных атак на энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых регионах. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы поскорее восстановить подачу света.

В частности, в результате атаки на один из энергообъектов «Запорожьеоблэнерго» пострадал работник предприятия. Он получил ранения, медики оказывают необходимую помощь.

«Сегодня, с 08:00 до 21:00, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей», — отметили в ведомстве.

Актуальную информацию о графиках отключений в конкретных регионах рекомендуют проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Энергетики призывают граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки. Это позволит снизить давление на энергосистему и ускорить ее стабилизацию.

