Отключение света по всей Украине: какие графики будут введены 24 мая

Дождливая погода и облачная облачность в большинстве регионов Украины мешают солнечным электростанциям работать на максимальной мощности.

Графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей на всей территории Украины с 00:00 до 24:00. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивают.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" вечером 23 мая.

Национальная энергетическая компания назвала причину следующего шага: дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины мешают солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет налицо дефицит электроэнергии.

Отключения могут применить при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В "Укрэнерго" еще раз напомнили, что главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

"С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, сегодня, 23 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения света действуют в течение всего дня. ТСН.ua уже сообщал, что графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

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