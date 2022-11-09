Отключение света по всей Украине на 10 ноября: когда и где не будет электричества (график)

Аварийные ограничения электропотребления пока не предусматриваются.
В "Укрэнерго" сообщили, что 10 ноября по всей Украине будут применены плановые отключения электроэнергии. Наиболее жесткие ограничения будут введены в столице и в четырех регионах: Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.
Режим плановых отключений будет действовать:
- С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
- С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
"Экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17: 00 до 23:00", – напомнили в "Укрэнерго".
Отключение света из-за атаки РФ
Российские оккупанты от 10 октября массированно обстреливают энергетическую систему Украины. Поэтому многие украинские населенные пункты остались без электроснабжения. В последний раз войска Путина массированно обстреляли Украину 31 октября. Поэтому в Украине продолжаются стабилизационные отключения света вследствие повреждений объектов критической инфраструктуры Россией.
В Украине действуют два режима отключения электроэнергии: плановый и аварийный. Плановый режим применяется для стабилизации энергосистемы по заранее спланированным графикам, а аварийные отключения невозможно предусмотреть и спрогнозировать, как долго они будут продолжаться.
7 ноября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю.
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