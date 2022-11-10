Отключение света по всей Украине на 11 ноября: когда и где не будет электричества (график)

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

По всей Украине будут действовать плановые отключения завтра, 11 ноября. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "УкрЭнерго".

В "Укрэнерго" предоставили режим плановых отключений по областям.

Так, с 05.00 до 23.00 будут отключать свет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.

График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения.

"Напоминаем, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00", – отметили в "Укрэнерго".

Ранее отмечали, что пока в Украине нет предпосылок для блекаута, но он все же возможен.

Накануне глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю.

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