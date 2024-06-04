Отключение света по всей Украине на 4 июня: в "Укрэнерго" сообщили о сложной ситуации

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но из-за мастабности повреждений этих мер не хватает.

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме несколько больше, чем 3 июня, поэтому по всей Украине действуют лимиты электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

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В компании объяснили, что причинами дефицита являются рост уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из Европы.

"При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — сказано в сообщении.

Главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. В "Укрэнерго" подчеркнули, что из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

"Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", – отмечали в компании.

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Ремонт поврежденного оборудования "Укрэнерго"

По данным энергетической компании, с 3 июня в плановый ремонт выведена одна из высоковольтных воздушных линий, объединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы.

"Это не повлияло на общий объем импорта электроэнергии из Европы — пропускная способность ремонтируемой линии распределена между другими межгосударственными линиями передачи электроэнергии. Ремонт межгосударственных воздушных линий – это необходимое плановое мероприятие, которое происходит в заранее определенный операторами двух энергосистем срок. Перенос или отмена ремонта линии может привести к аварийной ситуации в энергосистеме. Впрочем, после российской атаки 1 июня внутри страны действуют определенные сетевые ограничения, которые вливают на доступные объемы импорта "Ремонтные бригады" работают над их устранением", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Напомним, руководитель YASNO встревожил заявлением об отключениях света в Украине.

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