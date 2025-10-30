В Украине снова вводят почасовые отключения электроэнергии / © www.freepik.com/free-photo

Из-за критической ситуации в энергосистеме во всех регионах страны снова вводится ограничение электропотребления.

Об этом днем 30 октября сообщили в «Укрэнерго».

Согласно оперативной информации, с 15:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений. В некоторых областях ограничения охватят от одной до двух очередей потребителей.

Причиной возвращения к отключениям стали последствия массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру 30 октября.

Энергетики предупреждают: время и масштаб ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают следить за обновлением на официальных страницах своих облэнерго.

Напомним, 30 октября РФ совершила уже третью массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала месяца. Из-за вражеских ударов бел электроэнергии остались сотни населенных пунктов в нескольких областях.

Утром 30 октября Министерство энергетики Украины подтвердило, что Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре страны.