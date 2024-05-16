Отключение света: по всей Украине вводят графики – где их найти

Ситуация в энергосистеме остается тяжелой
В четверг, 16 мая, с 16:00 по указанию "Укрэнерго" по всей Украине снова применяются графики отключений света для стабилизации системы.
Об этом сообщает ДТЭК.
"К сожалению, ситуация в энергосистеме остается тяжелой. С 16:00 по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений", — говорится в сообщении.
Где можно посмотреть графики отключения света
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На сайтах операторов систем распределения ДТЭК в Киеве или вашей области.
Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко спрогнозировал, сколько лет Украина будет жить с дефицитом.
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