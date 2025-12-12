Новогодняя елка в Киеве / © Виталий Кличко/Тelegram

Во время отключений света, в частности в Киеве, остаются с электроснабжением критические объекты, перечень которых предоставляет энергетикам местные власти.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В частности, как разъяснили в энергетической компании, на некоторых улицах продолжают светить фонари из соображений безопасности движения для освещения мостов, перекрестков, пешеходных зон.

«Главные городские елки, например на Софийской площади в Киеве, в 2025 году светятся за счет спонсоров и меценатов, а не бюджета города или дополнительной нагрузки на энергосистему», — отметили в сообщении.

В ДТЭК отметили, что освещение торгово-развлекательных центров также не влияет на общую нагрузку на электросеть, поскольку осуществляется благодаря собственным генераторам, автономным системам питания или собственному импорту электроэнергии из Европы.

«Помните! Отключения — следствие российских ударов по энергетике, а не праздничных огней или работы ТРЦ. Свет держится!» — подытожили энергетики.

Напомним, 5 декабря в Киеве на Софийской площади официально засияла огнями главная новогодняя елка страны. В этом году, несмотря на военное положение, столица решила сохранить традицию, чтобы подарить хотя бы немного света и рождественского чуда детям и взрослым.