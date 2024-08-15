Отключения света: потребление электроэнергии выросло — вернутся ли графики

Жаркая погода на юге и западе Украины приводит к росту потребления электроэнергии.

В четверг, 15 августа, потребление электроэнергии в Украине выросло на 1,9% по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Несмотря на то, что максимум потребления электроэнергии зафиксирован в вечерние часы, энергетики призывают граждан к экономному использованию электроэнергии на протяжении всех суток. Особое внимание следует уделить периоду с 18:00 до 22:00, когда нагрузка на энергосистему больше. "Укрэнерго" рекомендует не включать несколько мощных электроприборов одновременно в это время.

Следует отметить, что украинская энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак со стороны России. В ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

По состоянию на утро 15 августа из-за боевых действий и по техническим причинам полностью или частично обесточены 499 населенных пунктов. Больше проблем с электроснабжением наблюдается в Донецкой, Черниговской и Харьковской областях.

Несмотря на рост потребления, "Укрэнерго" не прогнозирует применения мер по ограничению электроснабжения на 15 августа. Однако ситуация может измениться и компания обещает сообщить о возможных изменениях дополнительно.

Отмечается, что 14 августа Украина получала аварийную помощь из энергосистемы Словакии по запросу "Укрэнерго". Экспорт электроэнергии из Украины сейчас не производится и не предполагается.

Напомним, ночью и утром 14 августа российские оккупационные войска атаковали энергетические объекты на севере и юге Украины. Временно произошли отключения света.

Читайте также: