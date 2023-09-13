Отключение света с 1 октября – в Минэнерго сделали заявление

В Министерстве энергетики опровергли информацию о введении графиков отключения электроэнергии с 1 октября 2023 года. Однако такой сценарий не исключен, если Россия снова будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"В настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону. В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений и соответственно ограничений потребителей", – говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребителей.

"В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", — заверили в Минэнерго.

Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры РФ во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне.

"Учитывая, что в прошлом году в некоторых регионах возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторы системы распределения разработали и заранее опубликовали графики возможных отключений, которые могут быть применены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования. На сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предусматривается", — отметили в Министерстве энергетики Украины.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, готова ли энергосистема Украины к отопительному сезону.

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