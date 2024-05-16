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Отключение света: сайты YASNO и ДТЭК не работают – где найти графики

Отключение света: сайты YASNO и ДТЭК не работают – где найти графики

Графики отключения света / Фото: Associated Press

Проблемы с загрузкой сайтов наблюдаются с утра.

В четверг, 16 мая, на фоне введения по всей Украине графиков почасовых отключений света не работают сайты YASNO и ДТЭК. Причина – большая нагрузка пользователей.

Проблемы с загрузкой сайтов наблюдаются с утра. Иногда они работают, но не стабильно.

"Уважаемые клиенты! Сейчас наблюдается большая нагрузка на сайт. Дождитесь, пожалуйста, автоматической загрузки страницы. Извините за неудобства", — говорится в сообщении ДТЭК.

При входе на веб-сайт YASNO отображается сообщение об ошибке 502.

Где найти графики отключения света

Графики отключения света можно найти в чате YASNO в телеграмме. Для этого:

  • перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;
  • выберите свой регион;
  • нажмите "Возможные отключения";
  • введите свой адрес.

Также посмотреть, где и когда будут выключать свет, можно на официальных сайтах облэнерго.

Напомним, 16 мая в Киеве введены почасовые отключения света в Киеве. Где и как искать графики.

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