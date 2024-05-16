Отключение света: сколько лет Украина будет жить с дефицитом – неутешительный прогноз эксперта

Между тем, высоковольтные сети находятся в значительно лучшем состоянии.
Даже если в ближайшее время удастся улучшить ситуацию с генерацией, дефицит электроэнергии все равно не избежать в течение ближайших двух лет.
Такое предположение озвучил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко на брифинге в четверг, 16 мая.
"Даже если определенную часть нанесенных повреждений (Россией — ред.) удастся в ближайшее время устранить и возобновить работу отдельных энергоблоков, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года, и это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", – сказал Харченко.
Напомним, с 15 мая по всей Украине действуют графики отключения света для бытовых потребителей из-за существенного дефицита в энергосистеме. Почему импорт из Европы не спасает от выключения света.
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