Отключение света снова по всей стране: "Укрэнерго" предупредило об ограничении 12 марта

Из-за последствий российских атак во всех регионах Украины вновь вводятся графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленности.

Завтра, 12 марта, во всех областях Украины снова будут применять графики отключений электроэнергии . Ограничения будут касаться как обычных бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Когда не будет света 12 марта

По данным энергетической компании, графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности будут действовать в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

Главной причиной ограничений стали серьезные последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» – отмечает Укрэнерго.

Где искать графики отключений света на 12 марта

В то же время, специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу украинцам советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.

