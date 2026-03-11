- Дата публикации
Категория
Украина
Отключение света снова по всей стране: "Укрэнерго" предупредило об ограничении 12 марта
Из-за последствий российских атак во всех регионах Украины вновь вводятся графики почасовых отключений электроэнергии для населения и промышленности.
Завтра, 12 марта, во всех областях Украины снова будут применять графики отключений электроэнергии . Ограничения будут касаться как обычных бытовых потребителей, так и промышленных предприятий.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Когда не будет света 12 марта
По данным энергетической компании, графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности будут действовать в вечерние часы с 17:00 до 23:00.
Главной причиной ограничений стали серьезные последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» – отмечает Укрэнерго.
Где искать графики отключений света на 12 марта
В то же время, специалисты предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться. Точное время и объем применения отключений по конкретному адресу украинцам советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Также графики отключений для всех очередей публикуют СМИ и интернет-ресурсы местных властей.