Отключение света: "Укрэнерго" сообщило, будут ли применять ограничения 11 сентября

Графики не будут действовать.
Завтра, 11 сентября, отключения света не прогнозируются. Граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо.
Об этом пишет "Укрэнерго".
"Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 18:00 до 22:00"
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще. У России есть террористические планы, но и украинские энергетики готовятся к атакам.
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