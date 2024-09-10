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Отключение света: "Укрэнерго" сообщило, будут ли применять ограничения 11 сентября

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Графики не будут действовать.

Завтра, 11 сентября, отключения света не прогнозируются. Граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Об этом пишет "Укрэнерго".

"Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 18:00 до 22:00"

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что пока некорректно прогнозировать, сколько зимой не будет света и будут ли отключения вообще. У России есть террористические планы, но и украинские энергетики готовятся к атакам.

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