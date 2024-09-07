Отключение света: "Укрэнерго" сообщило, будут ли применять ограничения 8 сентября

Графики не будут действовать.

В воскресенье, 8 сентября, ограничения электроснабжения в Украину не запланированы. Ситуация контролируется.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 8 сентября, меры ограничения не прогнозируются", — отмечается в сообщении.

Украинцев по-прежнему призывали экономить электроэнергию. Пользоваться мощными электроприборами в дневные часы следует с 10:00 до 16:00.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 18:00 до 21:00", — подытожили в "Укрэнерго".

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. В Минэнерго сообщили, какова ситуация в энергосистеме.

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