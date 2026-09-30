Отключение света в Киеве и трех областях: какая ситуация в энергосистеме

Отключение света / © ТСН

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В Украине вечером 30 сентября ввели аварийные отключения электроэнергии в Киеве и трех областях. Причиной послужили многочисленные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Аварийные ограничения действуют в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

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В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

Когда именно отменят аварийные отключения, пока не сообщается. Ограничения должны быть прекращены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Потребителям советуют следить за актуальной информацией об отключении на официальных ресурсах оператора системы распределения в своем регионе.

Отключение света в Украине — что известно

Напомним, в Житомирской области после российских ударов 30 сентября ввели аварийные отключения электроэнергии, а из-за перебоев с электроснабжением в областном центре возникли проблемы с работой систем водоснабжения и водоотведения.

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После обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября зафиксировали новые отключения света в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

Киевлян предупредили об экстренных отключениях света в ДТЭК. По словам энергетиков, графики не действуют.

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