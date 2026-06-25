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Отключение света в летний период: эксперт спрогнозировал, сколько они могут продолжаться
Эксперт по энергетике констатировал: Украина не обезопасена от отключений света летом.
В Украине в летний период возможны отключения электроэнергии продолжительностью около 2–3 часов в сутки, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре и прифронтовых регионах.
Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире «Утро.LIVE».
По словам эксперта, украинцам следует быть готовыми к возвращению графиков отключений в случае резкого повышения температуры воздуха. В таком случае увеличится потребление, на что нужно будет реагировать отключениями продолжительностью 2-3 часа.
«Особенно это касается Киева, Одессы и, безусловно, прифронтовых регионов. Возможно, также Днепропетровской области», — сказал Омельченко.
Он также отметил, что солнечные электростанции помогают стабилизировать энергосистему, однако полностью компенсировать пиковые нагрузки они не могут.
Напомним, в Киеве 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии по команде НЭК «Укрэнерго». Ограничения действуют на левом берегу столицы, точный перечень районов и продолжительность отключений не уточняются. В ДТЭК отмечают, что такие меры применяются для стабилизации работы энергосистемы в условиях повышенной нагрузки или дефицита мощности. Жители призывают экономно потреблять электроэнергию и следить за обновлениями.