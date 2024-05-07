Отключение света: в Минэнерго рассказали, где нет электроэнергии

По состоянию на 7 мая графики аварийного отключения света применяются в Харьковской области и промышленности — в Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В минувшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Из-за солнечной погоды и активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи в течение дня ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ", — говорится в сообщении.

Там отмечают, что в г. Кривой Рог из-за возгорания сухой травы отключалось оборудование подстанции одного из предприятий. Обесточились промышленные потребители. На территории другого предприятия по технологическим причинам краткосрочно отключалась воздушная линия, частично обесточивалась подстанция. Обесточивалась местная промышленность, были нарушения технологических процессов.

Какая ситуация в Сумской области после атаки россиян

В "Укрэнерго" уточнили, что к утру 7 мая энергопитание на Сумщине почти полностью восстановлено после атаки 6 мая.

"У нас практически на каждый случай атаки для разных сценариев по каждой области выработаны уже механизмы, которые мы делаем для того чтобы заживлять потребителей. Самое важное, что энергоснабжение возобновляется в короткий срок", — рассказал руководитель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Сніданок 1+1".

В энергетическом ведомстве добавить, что противник накануне также нанес удар по другому объекту области – подстанции облэнерго. Отключилась воздушная линия и шесть других подстанций, обесточены бытовые потребители. Сейчас в Сумской области без света 5,4 тысячи абонентов – в основном те, что долго отключены из-за предварительных обстрелов.

Из-за непогоды остаются обесточенными 54 населенных пункта. Больше всего – 42 – в Черниговской области.

Напомним, 6 мая Россия нанесла удар по Сумской области, повредив объект "Укрэнерго".

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