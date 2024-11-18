Отключение света: в облэнерго сказали, для каких областей отменены графики

Ситуация в энергосистеме контролируется.

Графики отключений электроэнергии для некоторых областей, критические объекты которых накануне потерпели поражение, отменены. Речь идет об Ивано-Франковской и Львовской областях.

Об этом сообщили в местных облэнерго.

Распоряжение предоставило Укрэнерго. Информация о других регионах будет обновляться.

Напомним, утром 17 ноября армия РФ нанесламассированного комбинированного ударапо критической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов в Киеве могут ввести стабилизационные отключения.

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