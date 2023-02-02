Отключение света: в одной из областей Украины не будут выключать электроэнергию

В пятницу, 3 февраля, в Сумах и области не будут вводить графики отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыоблэнерго".

"3 февраля для стабилизации напряжения в сети ввод ограничений электроэнергии по городу Сумы и области не планируется. О каких-либо изменениях ситуации с электроснабжением мы будем вас информировать на наших информационных ресурсах", — отметили в облэнерго.

В компании обратились к жителям области и призвали к рациональному использованию электрической энергии.

"Важно включать энергоемкие приборы по очереди, а не одновременно, выключать свет в комнатах, в которых никто не находится", — напомнили в " Сумыоблэнерго".

Напомним, в "Укрэнерго" пояснили, что уменьшение или увеличение лимитов для каждой области зависит исключительно от общего объема электроэнергии, который способны выработать украинские электростанции, подвергшиеся 13 ракетным атакам и 15 атакам дронами. И увеличить чью-то долю в распределении лимитов можно только одним путем – уменьшив долю кого-то другого.

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