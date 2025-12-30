Отключение света в последний день 2025 года: актуальные графики для всех областей на 31 декабря

Отключение света в Украине в среду, 31 декабря

Во всех регионах Украины в среду, 31 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Отключение света в Прикарпатье, Закарпатье, Волыни, Львовщине и Ровенщине 31 декабря не запланировано.

График отключения света в Киеве

31 декабря будут действовать стабилизационные отключения света с 00:00 до 23:59 только для Правого берега столицы. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.

Подгруппа 1.1 отключения:

с 02:00 до 06:00

с 12:30 до 16:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 1.2 отключения:

с 02:00 до 06:00

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.1 отключения:

с 06:00 до 09:00

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.2 отключения:

с 05:30 до 09:00

с 12:30 до 16:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 3.1 отключения:

с 05:30 до 09:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 3.2 отключения:

с 05:30 до 09:30

с 16:00 до 22:00

Подгруппа 4.1 отключения:

с 08:00 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.2 отключения:

с 08:00 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 5.1 отключения:

с 02:00 до 05:30

с 09:00 до 13:00

с 19:30 до 23:30

Подгруппа 5.2 отключения:

с 00:00 до 02:30

с 09:00 до 13:00

с 19:30 до 23:30

Подгруппа 6.1 отключения:

с 00:00 до 02:30

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:30

Подгруппа 6.2 отключения:

с 00:00 до 02:30

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:30

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 31 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Массированные атаки РФ по энергосистеме области в течение октября-декабря привели к значительным разрушениям. Ремонтные работы очень тяжелые и продолжаются уже несколько недель.

Большое количество оборудования было уничтожено и не может передать требуемый объем электричества. Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 31 декабря:

1.1 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 08:00 — 11:30;

2.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

2.2 — 08:00 — 11:30;

3.1 — 18:30 — 22:00;

3.2 — 00:00 — 00:30; 11:30 — 15:00;

4.1 — 18:30 — 22:00;

4.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;

5.1 — 15:00 — 18:30;

5.2 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;

6.1 — 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;

6.2 — 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 31 декабря:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 31 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 31 декабря:

1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

2.1 06:00–09:00; 12:30-16:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00

4.1 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.1 02:00–06:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

6.2 00:00–06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 31 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 31 декабря

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 31 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 31 декабря

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 31 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 31 декабря:

1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 31 декабря

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 31 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 31 декабря

Напомним, специалист спрогнозировал, станет ли в домах украинцев больше света в Новый год. Это зависит от действий РФ и погодных условий, но почасовые графики будут наиболее приемлемым вариантом.

