Отключение света в последний день 2025 года: актуальные графики для всех областей на 31 декабря
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 31 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 31 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
Отключение света в Прикарпатье, Закарпатье, Волыни, Львовщине и Ровенщине 31 декабря не запланировано.
График отключения света в Киеве
31 декабря будут действовать стабилизационные отключения света с 00:00 до 23:59 только для Правого берега столицы. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.
Подгруппа 1.1 отключения:
с 02:00 до 06:00
с 12:30 до 16:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 1.2 отключения:
с 02:00 до 06:00
с 12:30 до 19:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 2.1 отключения:
с 06:00 до 09:00
с 12:30 до 19:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 2.2 отключения:
с 05:30 до 09:00
с 12:30 до 16:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 3.1 отключения:
с 05:30 до 09:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 3.2 отключения:
с 05:30 до 09:30
с 16:00 до 22:00
Подгруппа 4.1 отключения:
с 08:00 до 12:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 4.2 отключения:
с 08:00 до 12:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 5.1 отключения:
с 02:00 до 05:30
с 09:00 до 13:00
с 19:30 до 23:30
Подгруппа 5.2 отключения:
с 00:00 до 02:30
с 09:00 до 13:00
с 19:30 до 23:30
Подгруппа 6.1 отключения:
с 00:00 до 02:30
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 23:30
Подгруппа 6.2 отключения:
с 00:00 до 02:30
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 23:30
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
Массированные атаки РФ по энергосистеме области в течение октября-декабря привели к значительным разрушениям. Ремонтные работы очень тяжелые и продолжаются уже несколько недель.
Большое количество оборудования было уничтожено и не может передать требуемый объем электричества. Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 31 декабря:
1.1 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 08:00 — 11:30;
2.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
2.2 — 08:00 — 11:30;
3.1 — 18:30 — 22:00;
3.2 — 00:00 — 00:30; 11:30 — 15:00;
4.1 — 18:30 — 22:00;
4.2 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;
5.1 — 15:00 — 18:30;
5.2 — 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;
6.1 — 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;
6.2 — 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 31 декабря:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 31 декабря:
1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
2.1 06:00–09:00; 12:30-16:00
2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
4.1 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
4.2 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
5.1 02:00–06:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
6.2 00:00–06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 31 декабря:
1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Тернопольской области
Напомним, специалист спрогнозировал, станет ли в домах украинцев больше света в Новый год. Это зависит от действий РФ и погодных условий, но почасовые графики будут наиболее приемлемым вариантом.
