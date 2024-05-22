Отключение света: в правительстве сделали важное заявление

Графики должны быть равномерными.
Министерство энергетики и "Укрэнерго" разработают проект постановления о справедливых графиках отключения света в регионах.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина, сообщает "Укринформ".
"Принципиально, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными. Минэнерго и "Укрэнерго" дано поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей", — подчеркнул глава правительства.
По словам премьера, документ должен содержать перечень критически важных объектов, требующих приоритетного электроснабжения, а также очередность распределения предельной мощности между другими потребителями.
Кроме того, Шмигаль заявил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации.
Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сделал прогноз о предстоящей зиме и ситуации в энергосистеме. В частности, по его словам, в ближайшие месяцы дефицит будет сохраняться.