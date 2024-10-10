Отключение света в Украине 11 октября: будут ли действовать ограничения потребления

В "Укрэнерго" успокоили, что в пятницу ограничений потребления не предусматривается.

В пятницу, 11 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним, В Сети сообщают о перебоях со светом в Киеве. Но в КГГА уверяют, что подобные сообщения им не поступали.

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