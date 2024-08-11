Отключение света в Украине 12 августа: следует ли готовиться к выключению электроэнергии

Меры ограничения потребления не прогнозируются.
Завтра, 12 августа, отключения света для потребителей упраздняются.
Об этом идет речь в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
В случае изменения ситуации в компании сообщат о применении отключений дополнительно. Там также призвали бережно потреблять электроэнергию на протяжении всех суток.
"Не включайте мощные приборы с 18:00 до 22:00", – сообщили в "Укрэнерго".
Напомним, когда начнется отопительный сезон, ограничения на использование электроэнергии и отключение света вернутся, потому что потребление вырастет почти на треть. Об этом украинский эксперт заявил накануне. Он также с тревожил заявлением о графиках осенью и зимой.