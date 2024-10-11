Отключение света в Украине 12 октября: в "Укрэнерго" сообщили, вернут ли графики ограничений

По информации от "Укрэнерго", суббота пройдет без ограничений потребления электроэнергии.

В субботу, 12 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

Компания-энергопоставщик призвала пользователей включать мощные электроприборы в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Напомним, эксперт Института энергетической стратегии Юрий Корольчук предупредил о возможных многодневных отключениях электроэнергии. Их продолжительность будет зависеть от защиты электростанций, эффективности ПВО и погоды.

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