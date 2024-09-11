Отключения света в Украине 12 сентября: будут ли действовать графики

Завтра, 12 сентября, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 12 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется", — говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Ранее Елена Зеленская сообщила, отключают ли свет в их доме.

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