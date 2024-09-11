Отключения света в Украине 12 сентября: будут ли действовать графики

Четверг должен пройти без отключений электричества.
Завтра, 12 сентября, графики отключений света не будут применяться.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 12 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется", — говорится в сообщении.
"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.
Ранее Елена Зеленская сообщила, отключают ли свет в их доме.
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