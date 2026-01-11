Отключение света в Украине 12 января: где и когда не будет электричества

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В понедельник, 12 января, в Украине в течение всего дня будут проходить отключения света . Для всех областей будут установлены лимиты.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» .

"12 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - отметили в сообщении.

Отмечается, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Время и объем применения отключений по адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», – добавили в НЭК.

Напомним, в Киеве после атаки 9 января остается критической ситуация с электроснабжением. В ДТЭК предупреждают, что у части киевлян свет может не появиться долго. Энергетики объясняют, что из-за атак, морозов и перегрузок сетей сейчас возникает много точечных аварий. Именно поэтому у части жителей столицы отсутствие света может быть продолжительным.