Отключения света в Украине 13 августа: будут ли действовать графики

Завтра, 13 августа, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 13 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", – отмечают в "Укрэнерго".

Компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно на протяжении всех суток.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, следует ли готовиться к отключениям света осенью и зимой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.