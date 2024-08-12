Отключения света в Украине 13 августа: будут ли действовать графики

Вторник должен пройти без отключений электричества.
Завтра, 13 августа, графики отключений света не будут применяться.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 13 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", – отмечают в "Укрэнерго".
Компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно на протяжении всех суток.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, следует ли готовиться к отключениям света осенью и зимой.
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