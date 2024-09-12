Отключение света в Украине 13 сентября: будут ли действовать графики

Завтра, 13 сентября, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 13 сентября, отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в периоды пикового потребления: 6:00 – 10:00 и 16:00 – 22:00.

Ранее Елена Зеленская сообщила, отключают ли свет в их доме.

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