Отключение света в Украине 13 сентября: будут ли действовать графики

Пятница должна пройти без отключений электричества.
Завтра, 13 сентября, графики отключений света не будут применяться.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 13 сентября, отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.
"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в периоды пикового потребления: 6:00 – 10:00 и 16:00 – 22:00.
Ранее Елена Зеленская сообщила, отключают ли свет в их доме.
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