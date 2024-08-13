Отключение света в Украине 14 августа: будут ли действовать графики

В среду, 14 августа, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 13 августа, применение мер ограничения потребления не прогнозируется. При изменении ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Компания-энергопоставщик призвала украинцев в течение дня потреблять электроэнергию экономно и использовать мощные электроприборы в дневные часы – с 11:00 до 15:00.

Напомним, в ночь на вторник, 13 августа, российские оккупанты атаковали беспилотниками объект энергетики в северном регионе. Из-за попадания обесточивались промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Черниговской области.

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