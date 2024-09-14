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Отключение света в Украине 15 сентября: будут ли действовать ограничения потребления

Отключение света в Украине 15 сентября: будут ли действовать ограничения потребления

В воскресенье, 15 сентября, отключений электричества не прогнозируется

В воскресенье отключения электричества не прогнозируются.

В воскресенье, 15 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 15 сентября, меры по ограничению потребления применяться не будут", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что мощными электроприборами можно пользоваться на протяжении всех суток.

Напомним, экс-глава "Укрэнерго" дал реалистичный прогноз, на сколько часов будут отключать свет зимой. По словам Кудрицкого, отключения будут сопоставимы с летними ограничениями во время жары.

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