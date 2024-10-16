Отключение света в Украине 17 октября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли действовать ограничения

По информации от "Укрэнерго", четверг пройдет без ограничений потребления электроэнергии.
В четверг, 17 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, в четверг, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.
Компания-энергопоставщик призвала пользователей включать мощные электроприборы в дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Напомним, утром среды, 16 октября, город Херсон полностью остался без электричества. Причины масштабного отключения света выясняются.
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