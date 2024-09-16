Отключение света в Украине 17 сентября: будут ли действовать графики

Согласно информации от "Укрэнерго", вторник должен пройти без отключений электричества.

Завтра, 17 сентября, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 17 сентября, меры ограничения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в периоды пикового потребления – с 16:00 до 22:00.

Ранее Елена Зеленская сообщила, отключают ли свет в их доме.

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