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Отключение света в Украине 18 сентября: будут ли действовать графики

Отключение света в Украине 18 сентября: будут ли действовать графики

Будут ли выключать свет в Украине завтра, 18 сентября / Фото: pixabay.com

Согласно информации от "Укрэнерго", среда должна пройти без отключений электричества.

Завтра, 18 сентября, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 18 сентября, меры ограничения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в периоды пикового потребления – с 16:00 до 22:00.

Ранее Елена Зеленская сообщила, отключают ли свет в их доме.

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