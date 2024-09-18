Отключение света в Украине 19 сентября: "Укрэнерго" сообщило о ситуации в энергосистеме

Согласно информации от "Укрэнерго", четверг должен пройти без ограничений потребления электричества.
В четверг, 19 сентября, ограничения электроснабжения в Украине не запланированы.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, 19 сентября, меры ограничения не прогнозируются. В вечерние часы сохраняется необходимость бережливого потребления", – говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов в часы пиковых нагрузок — с 16:00 до 22:00.
Напомним, эксперт назвал пессимистический сценарий отключений на зиму. Юрий Корольчук не исключает, что в случае прекращения транзита российского газа в январе-феврале Украина может столкнуться с необходимостью введения графиков поставок газа.
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