Отключение света в Украине 2 октября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли действовать графики

В "Укрэнерго" успокоили, что в среду отключения электроснабжения применять не будут.

В среду, 2 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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"Завтра, в среду, меры по ограничению потребления не планируются. По возможности, просим максимально перенести потребление на период активной работы СЭС", — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Украине грозит блекаут на 3-5 дней, если Россия выбьет хотя бы одну АЭС. Последствия атаки на атомные станции могут быть очень болезненными для украинцев.

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