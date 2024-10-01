Отключение света в Украине 2 октября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли действовать графики

В "Укрэнерго" успокоили, что в среду отключения электроснабжения применять не будут.
В среду, 2 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, в среду, меры по ограничению потребления не планируются. По возможности, просим максимально перенести потребление на период активной работы СЭС", — говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Украине грозит блекаут на 3-5 дней, если Россия выбьет хотя бы одну АЭС. Последствия атаки на атомные станции могут быть очень болезненными для украинцев.
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