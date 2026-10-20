Отключение света в Украине 20 октября: после атак РФ в нескольких областях будут действовать новые графики

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Во вторник, 20 октября, в Украине будут применяться ограничения потребления электроэнергии. Во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а в части областей почасовые отключения света для всех категорий потребителей объемом от одной до двух очередей.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Реклама

Графики отключения света 20 октября: когда не будет электроэнергии

По данным «Укрэнерго», ограничения запланированы с 06:00 до 23:59. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать по всей стране, а почасовые отключения населения и других категорий потребителей будут применяться в части областей.

Реклама

«Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00», — призывает «Укрэнерго».

Где нет света после российских атак

После ночных российских обстрелов новые обесточения были зафиксированы в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

В Одесской области повреждены три энергообъекта ДТЭК, без света остаются 32,7 тысячи семей.

В Тернопольской области в Кременецком районе россияне поразили три объекта энергетики. Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух заявил:

Реклама

«Враг целенаправленно пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру, оставить население без света и тепла».

В Ровенской области из-за российских атак обесточены многочисленные населенные пункты. Председатель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил:

«По результатам вражеских атак во многих населенных пунктах Ровенщины — обесточивание. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения».

Во Львовской области российские реактивные беспилотники атаковали энергетические объекты в разных районах области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий:

Реклама

«Враг атаковал реактивными беспилотниками объекты энергетики в разных районах нашей области».

На Волыни электроснабжение почти полностью восстановлено, однако в нескольких населенных пунктах Луцкого района света еще нет. Председатель Волынской ОВА Роман Романюк отметил:

«По состоянию на сегодняшний день почти вся область со светом. Без электроэнергии остаются всего несколько населенных пунктов Луцкого района».

Потребление электроэнергии и отключение из-за непогоды

По состоянию на 09:30 20 октября потребление электроэнергии в Украине было на 2,6% ниже, чем в это же время в предыдущий день. По данным «Укрэнерго», на это повлияла солнечная погода в части регионов: домашние солнечные электростанции производили больше электроэнергии, уменьшая потребность в электроэнергии из общей сети.

Суточный максимум потребления 19 октября был зафиксирован вечером. Он был на 2,2% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 16 октября.

«Причина перемен — облачная погода в большинстве областей Украины», — отметили в «Укрэнерго».

Кроме последствий обстрелов из-за неблагоприятных погодных условий — сильного дождя и порывов ветра — полностью или частично обесточены девять населенных пунктов в Одесской и Днепропетровской областях.

«Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных воздушных линий электропередачи», — сообщили в «Укрэнерго».

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что 20 октября в Украине продолжают действовать меры ограничения электропотребления из-за последствий массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Последствия атак ощущаются и в отдельных регионах. В Ровенской области из — за повреждения критической инфраструктуры сложилась сложная ситуация с электроснабжением. 19 и 20 октября в области были введены графики почасовых отключений света. По словам начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, регулярные российские удары усложняют восстановительные работы.

Повреждения энергетической инфраструктуры зафиксировали и в Одесской области. В ночь на 20 октября россияне атаковали три энергообъекта ДТЭК. После удара без электроснабжения остались 32,7 тысяч семей. Ремонтные бригады работают на местах повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить питание.

Новости партнеров

Новости партнеров