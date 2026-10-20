- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 592
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света в Украине 20 октября: после атак РФ в нескольких областях будут действовать новые графики
20 октября в Украине продолжат действовать графики отключения света. В части областей будут применять повременные отключения для населения объемом до двух очередей.
Во вторник, 20 октября, в Украине будут применяться ограничения потребления электроэнергии. Во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а в части областей почасовые отключения света для всех категорий потребителей объемом от одной до двух очередей.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света 20 октября: когда не будет электроэнергии
По данным «Укрэнерго», ограничения запланированы с 06:00 до 23:59. Для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать по всей стране, а почасовые отключения населения и других категорий потребителей будут применяться в части областей.
«Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00», — призывает «Укрэнерго».
Где нет света после российских атак
После ночных российских обстрелов новые обесточения были зафиксированы в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
В Одесской области повреждены три энергообъекта ДТЭК, без света остаются 32,7 тысячи семей.
В Тернопольской области в Кременецком районе россияне поразили три объекта энергетики. Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух заявил:
«Враг целенаправленно пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру, оставить население без света и тепла».
В Ровенской области из-за российских атак обесточены многочисленные населенные пункты. Председатель Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил:
«По результатам вражеских атак во многих населенных пунктах Ровенщины — обесточивание. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения».
Во Львовской области российские реактивные беспилотники атаковали энергетические объекты в разных районах области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий:
«Враг атаковал реактивными беспилотниками объекты энергетики в разных районах нашей области».
На Волыни электроснабжение почти полностью восстановлено, однако в нескольких населенных пунктах Луцкого района света еще нет. Председатель Волынской ОВА Роман Романюк отметил:
«По состоянию на сегодняшний день почти вся область со светом. Без электроэнергии остаются всего несколько населенных пунктов Луцкого района».
Потребление электроэнергии и отключение из-за непогоды
По состоянию на 09:30 20 октября потребление электроэнергии в Украине было на 2,6% ниже, чем в это же время в предыдущий день. По данным «Укрэнерго», на это повлияла солнечная погода в части регионов: домашние солнечные электростанции производили больше электроэнергии, уменьшая потребность в электроэнергии из общей сети.
Суточный максимум потребления 19 октября был зафиксирован вечером. Он был на 2,2% выше, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 16 октября.
«Причина перемен — облачная погода в большинстве областей Украины», — отметили в «Укрэнерго».
Кроме последствий обстрелов из-за неблагоприятных погодных условий — сильного дождя и порывов ветра — полностью или частично обесточены девять населенных пунктов в Одесской и Днепропетровской областях.
«Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных воздушных линий электропередачи», — сообщили в «Укрэнерго».
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что 20 октября в Украине продолжают действовать меры ограничения электропотребления из-за последствий массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Последствия атак ощущаются и в отдельных регионах. В Ровенской области из — за повреждения критической инфраструктуры сложилась сложная ситуация с электроснабжением. 19 и 20 октября в области были введены графики почасовых отключений света. По словам начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, регулярные российские удары усложняют восстановительные работы.
Повреждения энергетической инфраструктуры зафиксировали и в Одесской области. В ночь на 20 октября россияне атаковали три энергообъекта ДТЭК. После удара без электроснабжения остались 32,7 тысяч семей. Ремонтные бригады работают на местах повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить питание.