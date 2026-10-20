Отключение света в Украине 21 октября: уже известны графики по областям и очередям

Отключение света / © Associated Press

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В среду, 21 октября, в ряде областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения предусмотрены в частности для Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Львовской, Черниговской и других областей.

Об этом говорится в сообщениях как ДТЭК, так и облэнерго.

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Графики вводятся по указаниям НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме. Время отключения зависит от региона и очереди потребителя. В течение суток расписание может изменяться.

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Графики отключения света 21 октября – где и когда не будет электроэнергии

Киевская область

Для Киевской области обнародовали графики отключений на 21 октября. Время обесточивания зависит от очереди потребителей.

Для Киевщины обнародовали графики отключений на 21 октября / © ДТЕК

Актуальную информацию о возможных изменениях облэнерго обещает публиковать дополнительно.

Для Киевщины обнародовали графики отключений на 21 октября / © ДТЕК

Житомирская область

Как говорится на канале уведомлений отключений света для Житомира, Бердичева, Коростеня, Малина, Звягеля, Андрушевки, Барановки, а также таких городов, как Коростышев, Овруч, Олевск, Радомышль, Чуднов, графики предусматривают следующие периоды отключений:

Очереди 1.1: 06:00–08:00, 17:00–19:30.

Очереди 1.2: 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–19:30.

Очереди 2.1 и 2.2: 11:00–14:00, 17:00–19:30.

Очереди 3.1 и 3.2: 08:00–11:00, 14:00–17:00, 22:00–24:00.

Очереди 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2: 19:30–22:00.

Очереди 6.1 и 6.2: 08:00–11:00, 14:00–17:00.

Графики предусматривают следующие периоды отключений

Полтавская область

В Полтавской области графики почасовых отключений будут действовать в течение дня. Согласно обнародованной информации АО «Полтаваоблэнерго», предусмотрены следующие ограничения:

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06:00–08:00 — одна очередь;

08:00–15:00 — полторы очереди;

15:00–22:00 — две очереди;

22:00–23:59 — одна очередь.

Конкретное время отключения для потребителей зависит от их очереди и очереди.

Сумская область

В Сумской области 21 октября также будут применять графики почасовых отключений в соответствии с объемами, определенными НЭК «Укрэнерго», сообщает АО «Сумыоблэнерго».

Проверить свою очередь и актуальный график можно на официальном сайте «Сумыоблэнерго», в личном кабинете E-Svitlo или мобильном приложении.

Энергетики предупреждают, что в течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

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Харьковская область

В Харьковской области графики будут действовать 21 октября с 06:00 до 24:00. Ориентировочные периоды отсутствия электроэнергии по очереди:

1.1 и 1.2: 08:00–09:00, 16:00–19:30.

2.1: 06:00–08:00, 16:00–19:30.

2.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30.

3.1 и 3.2: 09:00–12:30, 19:30–23:00.

4.1: 19:30–22:00.

4.2: 09:00–12:30, 19:30–22:00.

5.1 и 5.2: 12:30–16:00, 23:00–24:00.

6.1: 15:00–16:00.

6.2: 12:30–16:00.

Время отключений указано ориентировочно с учетом времени, необходимого для переключения.

Черкасская область

В Черкасской области графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 24:00. По обнародованному расписанию, электроэнергию будут выключать в следующие периоды:

1.1 и 1.2: 10:00–12:00, 16:00–18:00.

2.1 и 2.2: 08:00–10:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00.

3.1 и 3.2: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00.

4.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00.

4.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

5.1: 10:00–11:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00.

5.2: 10:00–12:00, 18:00–20:00.

6.1: 12:00–14:00, 18:00–20:00.

6.2: 12:00–14:00, 20:00–22:00.

Узнать свою очередь можно в чат-ботах «Черкассыоблэнерго» в Viber и Telegram.

Черниговская область

В Черниговской области 21 октября также будет действовать график почасовых отключений по указанию НЭК «Укрэнерго».

Проверить свою очередь и индивидуальный график можно на официальных ресурсах облэнерго. В случае изменения ситуации в энергосистеме расписание может быть скорректировано.

На Черниговщине 21 октября также будет действовать график почасовых отключений

Львовская область

Укрэнерго официально вводит ограничения на среду, 21 октября 2026 года. Из-за ликвидации последствий массированных российских атак на энергообъекты по всей стране будут действовать графики отключений:

для бытовых потребителей (все категории): с 06:00 до 23:59. В этот период применяются графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей одновременно.

для промышленности и бизнеса ограничения также продлятся с 06:00 до 23:59. Для данной категории потребителей действуют графики ограничения мощности.

Что следует учесть потребителям на фоне отключений света в Украине.

Отметим, графики отключения света могут обновляться в течение дня, поэтому перед запланированным отключением следует проверять информацию на официальных ресурсах местного оператора системы распределения.

Так как враг 20 октября, в частности, повредил объект «Укрэнерго» на Львовщине, там почти 30 тысяч жителей остались без света.

А в Киеве вечером 20 октября Россия атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому информация об отключении электричества постоянно обновляется.

Напомним, после возобновления электроснабжения энергетики рекомендуют не включать все мощные электроприборы одновременно, чтобы снизить нагрузку на сеть. При отключении желательно отсоединить чувствительную технику от розеток, чтобы защитить ее от возможных скачков напряжения.

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